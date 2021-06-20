Контрабанда… на самокате

Пограничники, которые продолжали исследовать местность, вскоре заметили человека, ехавшего на самокате от берега в глубь Литвы. Было видно, что у него при себе четыре свертка. Мужчина был задержан. У 32-летнего жителя Вильнюса оказалось 1880 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Сообщник задержанного, воспользовавшись темнотой, скрылся.

Кинолог СОГГ со служебной бельгийской овчаркой Перла был привлечен для розыска в этом районе. Собака, легко нашедшая следы, привела пограничников в деревню Варвишке, на подъезде к которой сотрудники погранслужбы и поймали беглеца. Им оказался 34-летний житель Алитуса.

Во время осмотра берега Немана пограничники нашли еще четыре черных полиэтиленовых свертка, а в них – 1880 пачек белорусских сигарет. За этим грузом должен был вернуться скрывшийся контрабандист.

Сигареты и самокат хранятся у пограничников. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Накануне, 7 июня, ночью сотрудники Отдела криминальной разведки и Команды специального назначения Вильнюсского пограничного отряда вместе с сотрудниками Управления безопасности и управления рисками Lietuvos geležinkeliai проинспектировали несколько грузовых вагонов на железнодорожной станции Киртимай. Сотрудники погранслужбы располагали информацией, что в этом месте может быть выгружен незаконный груз.

На месте происшествия пограничники задержали 49-летнего жителя Вильнюсского района. Мужчина, которого застали врасплох, вытащил из пустых полостей грузового вагона 1000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Начато дело об административном правонарушении за провоз акцизных товаров с нарушением установленного порядка. Задержанному вручили повестку в Вильнюсский районный суд.

Изъятая контрабанда сигарет хранится на пограничной заставе Кена.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ