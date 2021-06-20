Фиктивное трудоустройство заключенных

Каунасский апилинковый суд разрешил задержать на десять суток коменданта Правенишкского исправительного дома, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и подделке документов, сообщает BNS.
Как сообщает суд, прокурор просила заключить А. А. под стражу сроком на три месяца. Суд удовлетворил ходатайство прокурора лишь частично, согласившись с мнением прокурора, что именно на начальной стадии досудебного расследования, находясь на свободе, подозреваемый может помешать ходу расследования, пытаться влиять на других подозреваемых, потенциальных свидетелей, а также фальсифицировать документы, имеющие отношение к расследованию преступной деятельности.
По данным суда, задержанный подозреваемый с 11 июня 2018 года по 21 марта 2021 года в Правенишкской исправительной колонии открытого типа в нарушение закона, пользуясь своим служебным положением и властью, организовывал и осуществлял фиктивное трудоустройство осужденных в Первом хозяйственном секторе колонии.
За это он требовал и получал от осужденных вознаграждение – не менее 1,5 тысячи евро ежемесячно, тем самым злоупотребляя служебным положением и нанося значительный нематериальный вред государству. Кроме того, он подделывал документы и этим также наносил значительный нематериальный вред государству.
Накануне правоохранительные органы сообщили, что проводят масштабное расследование с целью раскрытия преступной схемы, действующей в Правенишкском исправительном доме. Были проведены 34 обыска по месту жительства и службы работников колонии, изъяты документы и электронные устройства.
Подозреваемый комендант отвечал за организацию работы, ее учет, предоставление документов на выплату заработной платы, контроль осужденных.
Информация «ЛК», BNS