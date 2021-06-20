Фиктивное трудоустройство заключенных

По данным суда, задержанный подозреваемый с 11 июня 2018 года по 21 марта 2021 года в Правенишкской исправительной колонии открытого типа в нарушение закона, пользуясь своим служебным положением и властью, организовывал и осуществлял фиктивное трудоустройство осужденных в Первом хозяйственном секторе колонии.

За это он требовал и получал от осужденных вознаграждение – не менее 1,5 тысячи евро ежемесячно, тем самым злоупотребляя служебным положением и нанося значительный нематериальный вред государству. Кроме того, он подделывал документы и этим также наносил значительный нематериальный вред государству.

Накануне правоохранительные органы сообщили, что проводят масштабное расследование с целью раскрытия преступной схемы, действующей в Правенишкском исправительном доме. Были проведены 34 обыска по месту жительства и службы работников колонии, изъяты документы и электронные устройства.

Подозреваемый комендант отвечал за организацию работы, ее учет, предоставление документов на выплату заработной платы, контроль осужденных.

Информация «ЛК», BNS