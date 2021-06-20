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В палаточном городке в Пабраде поселены 73 мигранта

Фото vrm.lrv.lt

В палаточном городке литовского Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) в Пабраде поселены 73 мигранта, из которых 27 сейчас находятся в изоляции. 

Об этом в пятницу сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис. 

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Он отметил, что большинство поселенных там – холостые мужчины, именно таких лиц и планировалось поселять в палатках.

В ЦРИ оборудованы два блока палаточного городка – один предназначен для изоляции мигрантов, второй – для расселения, на территории этого городка также есть души, умывальники, туалеты, помещения для принятия пищи. 

В блоке для изоляции могут вмещаться 60 человек, в блоке, предназначенном для расселения – 290 иностранцев.

По данным СОГГЛ, в этом году незаконно из Беларуси в Литву пытались попасть 405  мигрантов. Большинство из них были гражданами Ирака.

Это количество нелегальных мигрантов на данном участке границе в пять раз выше, чем за весь 2020 год. 

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов — это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.

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