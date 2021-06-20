Новая жизнь Лукишкской тюрьмы

В этом году на территории бывшей тюрьмы планируется провести около 50 концертов.

По данным Центра регистров, в конце марта Turto bankas подписал договор аренды с компанией Aštuntas elementas. По словам представителя компании, комплекс Лукишкес сдан в аренду до конца марта 2023 года.

Здесь открыли или заканчивают оборудовать мастерские и студии более 250 художников. «Определенная часть самой территории будет открыта ежедневно с 12 часов дня до тех пор, пока будет работать бар», — сказал М. Буткявичюс.

По словам представителя компании Aštuntas elementas, обустройство территории еще не завершено. Планируется, что будут установлены фургоны с едой, арт-инсталляции, будут проходить экскурсии. В помещении церкви планируется обустроить конференц-центр.

По словам М. Буткявичюса, в бывшей тюрьме также планируется реализовать социальные проекты — ресоциализацию нынешних и бывших заключенных. «Во-первых, эти люди смогут помочь нам обустроить территорию, мы их трудоустроим. Также здесь для них будет создана возможность для обучения, творчества. Это социальный проект, который, вероятно, будет финансироваться государством», — сказал представитель проекта.

«У нас уже побывали бывшие заключенные, которые пришли сюда, чтобы показать своим женам и детям, где они находились в течение нескольких лет. Поверьте, все это было достаточно сюрреалистично», — добавил он. Кстати, на территории тюрьмы прошли съемки популярного сериала Netflix «Очень странные дела».

На территории бывшей тюрьмы побывал и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. По его словам, атмосфера в этом районе полностью изменилась.

Формально помещения Лукишкской тюрьмы принадлежат Turto bankas, поэтому решение о будущем комплекса должно принимать правительство. «Но важно по вопросу развития квартала дискутировать с городом, у нас есть свое видение по его развитию, так как это центр города и он должен быть более жизнеспособным», — отметил мэр.

«Я убежден, что правильное использование комплекса Лукишкес, оживление прилегающей территории, разумное использование пространства за Сеймом полностью изменят представление об этом квартале города», — заявил Р. Шимашюс.

Тюрьма работала в литовской столице в течение 115 лет. Сооружена в 1901 — 1904 годах. Использовалась как место заключения. Лукишкская тюрьма в 1904 году имела собственный артезианский колодец, совершенную сеть водоснабжения и канализации, центральное отопление и систему вентиляции. Были построены тюремная кухня, пекарня, баня, прачечная, административный корпус. Тюрьма была рассчитана на содержание 700 осужденных.

На территории находятся шесть зданий — здания тюрьмы и тюремной больницы, промышленные и административные корпуса, церковь Николая Чудотворца, контрольно-пропускной пункт.

Комплекс Лукишкской тюрьмы является объектом культурного наследия Литвы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt