Король Бельгии в Литве: Запад будет помогать Украине до последнего выстрела

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Король Бельгии Филипп, посетивший бельгийских военных на литовском полигоне в Пабраде, заявил, что поддержка будет оказываться Украине до последнего выстрела.

«Приближается время, когда закончатся боевые действия, когда мы сможем восстановить свободную и процветающую Украину. Ситуация меняется — нападающий теряет свои позиции. И хотя дорога еще длинная, поддержка Запада не закончится до последнего выстрела», — заявил монарх в среду.

Он также поблагодарил 140 бельгийских военных, служащих в международном батальоне НАТО в Литве.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

«Ваше присутствие здесь, как военных НАТО, вдали от дома, является убедительным знаком солидарности нашего альянса», — сказал король Филипп.

По словам короля Бельгии, война в Украине — это землетрясение, которое затронуло и Европейский Союз. Однако он подчеркнул, что страны преодолеют трудности и сделают это вместе.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина героически сопротивляется агрессору, тем самым защищая европейские ценности.

«Если мы хотим мира в Европе, мы должны остановить Путина в Украине», — заявил глава Литвы.

Он также поблагодарил бельгийских военных за их вклад в обеспечение безопасности Литвы.

Науседа и король Филипп в среду наблюдали за одними из крупнейших военных учений этого года на полигоне генерала им Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Они проходят с середины октября.

В ходе учений «Железный волк 2022-II» 3,5 тыс. военных из Литвы и девяти других стран НАТО и стран-партнеровотрабатывают операции передислокации, атаки и оборонительные операции.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

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