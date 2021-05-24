Коронакризис обошелся Германии в €300 млрд

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Преодоление последствий пандемии обошлось Германии почти в 300 млрд евро. Специалисты считают, что только спустя несколько лет удастся восполнить все потери, пишет Die Welt со ссылкой на расчеты Кельнского института германской экономики.

Только за последние три квартала расходы по преодолению кризиса, вызванного пандемией, составили почти 140 млрд евро.