TOP,Новости,Общество

Правоохрана: в расследовании о принудительной посадке опрошено несколько десятков человек

Фото из открытых источников

В досудебном расследовании о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair опрошено несколько десятков человек, сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета. 

«Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета, который вероятно затянется до вечера. Мы опросили уже несколько десятков человек, летевших самолетом, в том числе и членов экипажа», — сказал журналистам в понедельник начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис. 

реклама

Он также сказал, что был опрошен и капитан самолета. 

Правоохрана утверждает, что решение о смене направления на Минск капитан самолета принял, посовещавшись с руководством Ryanair. 

По слова Р. Кишкиса, самолетом из Афин летело 126 человек и члены экипажа, однако после посадки в Минске в Вильнюс прилетел 121 пассажир. 

Р. Кишкис также сказал, что в ходе расследования «складывается вполне последовательная картина происшествия». 

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас добавил к сказанному, что информация, находящаяся в публичном пространстве, отчасти соответствует тому, что происходило в воскресенье. 

«Мы не можем утверждать, что находящаяся в публичном пространстве информация полностью соответствует тем данным, которые устанавливаются во время расследования, но по большей части это так», — сказал Г. Иванаускас на пресс-конференции. 

Он отметил, что расследование такого масштаба может занять довольно много времени. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.