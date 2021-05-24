Правоохрана: в расследовании о принудительной посадке опрошено несколько десятков человек

Он также сказал, что был опрошен и капитан самолета.

Правоохрана утверждает, что решение о смене направления на Минск капитан самолета принял, посовещавшись с руководством Ryanair.

По слова Р. Кишкиса, самолетом из Афин летело 126 человек и члены экипажа, однако после посадки в Минске в Вильнюс прилетел 121 пассажир.

Р. Кишкис также сказал, что в ходе расследования «складывается вполне последовательная картина происшествия».

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас добавил к сказанному, что информация, находящаяся в публичном пространстве, отчасти соответствует тому, что происходило в воскресенье.

«Мы не можем утверждать, что находящаяся в публичном пространстве информация полностью соответствует тем данным, которые устанавливаются во время расследования, но по большей части это так», — сказал Г. Иванаускас на пресс-конференции.

Он отметил, что расследование такого масштаба может занять довольно много времени.