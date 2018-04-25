default image
В Европе могут ввести новые налоги

Подробнее...
default image
Коронавирус меняет планы учений США и НАТО: меньше участников, операции - только на море

Подробнее...
default image
А. Вярига: планируется разрешить приезжающим проверяться на коронавирус по желанию

Подробнее...
default image
В Европе прошли многотысячные акции протеста, десятки задержанных

Подробнее...
default image
Комиссия кабмина по экстремальным ситуациям предлагает отменить карантин с 16 июня

Подробнее...
default image
Пока нет повода корректировать соглашение об открытии границ с Польшей – А. Вярига

Подробнее...
default image
В Великобритании вводится двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

Подробнее...
default image
Почти все случаи коронавируса связаны с очагами после личных праздников

Подробнее...
default image
Зафиксированная в Польше вспышка вируса у Литвы опасений не вызывает - Р.Тамашунене

Подробнее...
default image
Страны НАТО запустили военные учения в Балтийском море

Подробнее...
default image
Суд изменил меры интенсивного надзора, назначенные А. Палецкису

Подробнее...
default image
Германия не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске

Подробнее...
default image
МИД Литвы отозвал предупреждение о поездках в Испанию и на Мальту

Подробнее...
default image
Китай обещает поделиться вакциной от COVID со всем миром

Подробнее...
default image
В 8 самоуправлениях Литвы пройдет интенсивное тестирование на коронавирус

Подробнее...
default image
США переводят военных из ФРГ в Польшу

Подробнее...
default image
Минобороны Литвы должен будет возместить ущерб бывшему командующему ВВС

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее число – 1720

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис будет баллотироваться в сейм с "аграриями" и в своем одномандатном округе

Подробнее...
default image
В РФ создадут Национальную базу генетической информации

Подробнее...
default image
В Латвии нажитые преступным путем средства отдадут учителям

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудит с министрами и вице-главой ЕК будущий бюджет Евросоюза

Подробнее...
default image
Air Baltic возобновляет рейсы в Амстердам из Вильнюса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: даны ответы не на все вопросы об асфальтировании улицы премьера

Подробнее...
default image
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Подробнее...
default image
Помощь людям из группы риска

Подробнее...
default image
Неравенство в оплате труда

Подробнее...
default image
Из-за улучшения ситуации с коронавирусом смягчаются ограничения на военной службе

Подробнее...
default image
Информация для прибывающих в Литву

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: Польша повторяет, что поддерживает Литву с бойкотом электричества с БелАЭС

Подробнее...
default image
Кредиты во время карантина- проблема для населения

Подробнее...
default image
На карте министерства– зарплаты медработников Литвы

Подробнее...
default image
Исследования и инновации помогут Европе восстановиться после кризиса

Подробнее...
default image
Глава ЦБ Литвы: проценты по вкладам останутся низкими

Подробнее...
default image
Финансовая инъекция для литовской экономики

Подробнее...
default image
Литве предлагается учредить виртуального авиаперевозчика

Подробнее...
default image
Повышены социальные стипендии

Подробнее...
default image
Возврат средств за турпутевки

Подробнее...
default image
Ассоциацию банков Литвы временно возглавит А. Будрис

Подробнее...
default image
Проверка на коронавирус - в частных лабораториях

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Коронавирус меняет планы учений США и НАТО: меньше участников, операции — только на море

Nuotrauka kariuomene.kam.lt

Коронавирус меняет планы военных учений НАТО Baltops 2020 под руководством США: в этом году в них будет задействовано меньше военнослужащих и техники, впервые в истории командование операциями будет осуществляться с берега, а проходить они будут в Балтийском море, от действий на берегу решено отказаться.

Nuotrauka kariuomene.kam.lt

В связи с угрозой коронавируса перед отправлением в воскресенье на учения в Балтийском море, продолжительность которых составит чуть больше недели, военнослужащим были сделаны тесты на это заболевание, а сами учения организуются без специфических операций «высадки» на других судах во избежание контактов команд.

Командование Военно-морскими ударными силами и силами поддержки НАТО — командующая 6-м оперативным флотом ВМС США, вице-адмирал Лиза Франкетти и ее заместитель в ВС НАТО, адмирал Королевского флота Соединенного Королевства Гай Робинсон сказали на телефонной пресс-конференции в понедельник журналистам, что на это приходится идти, «чтобы свести к минимуму даже самый небольшой потенциальный риск для военных и участвующих в учениях государств. По их словам, эти меры в условиях пандемии позволяют вообще провести учения.

«Соответственно впервые в истории учений Baltops 2020 будут проходить только на мрое», — отметила Л. Франкетти.

ВМС США сообщают, что впервые командование учениями будет осуществляться с суши.

Г. Робинсон, который будет командовать учениями из сухопутного штаба в Лиссабоне, сказал, что наиболее заметными изменениями в нынешних учениях Baltops будет то, что на учениях решено отказаться от части военной техники — амфибий, которые обычно используются при осуществлении высадки десанта на берегу.

Во время прежних учений на Балтике не раз возникали опасные ситуации, когда к военной технике США приближались российские истребители. С другой стороны, Г. Робинсон отметил, что наблюдавшие в непосредственной близости от учений действия России были «безопаснфми и профессиональными».

Л. Франкетти выразила надежду, что именно так в этом году будут действовать «все флоты и ВВС».

«Этого мы ожидаем и от флота и ВВС России», — сказала она.

В учениях Baltops 2020 7–16 июня примут участие элементы ВВС и ВМС из 19 стран НАТО и партнеров. Во время учений предстоит отработка навыков противоздушной обороты, борьбы с подводной техникой, поиска и обезвреживания мин. Как сообщается, в учениях будет задействовано более 3 тыс. военнослужащих, почти 30 судов и самолетов.

В прошлом году в учениях было задействовано более 8 тыс. представителей ВС разных стран, 50 военных судов и самолетов из 16 стран НАТО и двух стран-партнеров.

В этих учениях под командованием США будут участвовать два корабля ВМС Литвы — минный тральщик Skalvis и патрульный корабль Aukstaitis, международными соединениями на учениях будут командовать и два литовских офицера — командоры Аудрюс Венцкунас и Андрюс Ширвис.

  • Nuotrauka kariuomene.kam.lt
  • Nuotrauka kariuomene.kam.lt
  • Nuotrauka kariuomene.kam.lt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.