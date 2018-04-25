Коронавирус обнаружен в новых странах

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Первые случаи заражения коронавирусом были отмечены в Бразилии, Грузии и Финляндии. По последним данным, коронавирус обнаружен в Дании, Норвегии, Эстонии, Румынии.

В Бразилии заболел мужчина, вернувшийся из командировки в Италию, которая длилась в период с 9 по 21 февраля. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где был выявлен вирус.

Финская туристка, также на днях вернувшаяся из Милана, почувствовала себя плохо и в итоге получила положительный результат теста на коронавирус. Она госпитализирована в Университетскую больницу Хельсинки.

Кроме того, вчера вечером первый случай заболевания коронавирусом отмечен в Грузии. Там заболел грузинский турист, на днях вернувшийся из Ирана. На обратном пути он посетил Азербайджан.