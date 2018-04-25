default image
Жители Греции протестуют против решения правительства строить центры для мигрантов

Подробнее...
default image
Zalgiris не меняет планов на матч с миланским клубом: будет играть при полной арене

Подробнее...
default image
В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

Подробнее...
default image
Экстремальная ситуация может означать и ограничения и льготы для бизнеса

Подробнее...
default image
В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Подробнее...
default image
Коронавирус:Саудовская Аравия ввела запрет на въезд паломников

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ограничивает запланированные операции и прием пациентов

Подробнее...
default image
В Европе усиливают меры по сдерживанию COVID-19

Подробнее...
default image
Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Подробнее...
default image
Есть опасения в связи с внедряемой в Каунасе системой видеонаблюдения

Подробнее...
default image
Коронавирус обнаружен в новых странах

Подробнее...
default image
Состояние богатейших людей мира сократилось за день на 139 млрд долларов

Подробнее...
default image
Г. Науседа о критике переговоров по бюджету ЕС: один работает, а пять смотрят и объясняют

Подробнее...
default image
Оперативный центр экстремальных ситуаций обсудит меры против коронавируса

Подробнее...
default image
Финляндия примет до 175 беженцев из лагерей на Кипре, Греции, Италии и Мальте

Подробнее...
default image
Меньше всего средств ЕС инвестировали Минэнергетики и МВД Литвы

Подробнее...
default image
В Великобритании запретят топить камины углем и дровами

Подробнее...
default image
Чтобы совладать с угрозой коронавируса, в Литве объявлена экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
Уволен с должности глава Каунасской полиции Дарюс Жукаускас

Подробнее...
default image
"Жальгирис" призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Коронавирус обнаружен в новых странах

Фото pixabay.com

Первые случаи заражения коронавирусом были отмечены в Бразилии, Грузии и Финляндии. По последним данным, коронавирус обнаружен в Дании, Норвегии, Эстонии, Румынии.

В Бразилии заболел мужчина, вернувшийся из командировки в Италию, которая длилась в период с 9 по 21 февраля. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где был выявлен вирус.

Финская туристка, также на днях вернувшаяся из Милана, почувствовала себя плохо и в итоге получила положительный результат теста на коронавирус. Она госпитализирована в Университетскую больницу Хельсинки.

Кроме того, вчера вечером первый случай заболевания коронавирусом отмечен в Грузии. Там заболел грузинский турист, на днях вернувшийся из Ирана. На обратном пути он посетил Азербайджан.

реклама

Напомним, что ранее Греция подтвердила наличие первого случая инфицирования.

В Италии к настоящему моменту выявлено наибольшее число случаев заражения среди других европейских стран: уже 470 заболевших, погибших — 12 человек.

tourister.ru

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600