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Коронавирус подтвержден у восьми солдат батальона НАТО в Литве

Nuotrauka kam.lt/ I. Budzeikaitės asociatyvi foto

Коронавирус подтвержден у восьми военных Международного батальона НАТО в Литве, сообщило во вторник BNS Министерство обороны. Это военные из разных союзнических стран.  

« На данный момент коронавирус выявлен у восьми военных батальона. Первый случай был установлен в выходные дни, во вторник было подтверждено еще семь случаев », — сказала BNS советник министра национальной обороны Вита Раманаускайте.

Советник министра сказала, что не может уточнить, военным какой страны был выявлен коронавирус.

Заболевший в выходные дни голландский военный, и еще четверо военных этой страны, у которых вирус подозреваемся по симптомам, вылетели в Нидерланды. 

Международный батальон войск НАТО был развернут в Литве в феврале 2017 года. Батальон в Литве возглавляет Германия.

Информация ЛК по сообщению BNS

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