С просьбой о помощи в связи с коронавирусом к ЕС обратились 17 стран

С просьбой о финансовой помощи в связи со вспышкой нового коронавируса к Евросоюзу обратились 17 стран, включая Иран и Венесуэлу.

Об этом сообщил верховный представитель по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел 27 государств сообщества в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Семнадцать стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», — сказал Жозеп Боррель. По его мнению, в такой ситуации ЕС должен помочь им.

На заседании главы МИД рассмотрели, в частности, ситуацию с коронавирусом в Иране, которая остается одной из самых сложных в мире. «Мы обсудили Иран, где сейчас сложилась драматическая ситуация. Ожидаем, что в ближайшие недели сможем выделить 20 млн евро помощи», — сказал Жозеп Боррель.

Он рассказал, что многие не могут помочь Ирану, думая, что на них распространятся ограничительные меры США. «Но продовольствие, медицинские средства не подпадают под американские санкции. Эта страна нуждается в финансовых ресурсах», — добавил глава дипломатии ЕС.

Согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Иране составило чуть более 23 тыс., умерли 1812 человек.