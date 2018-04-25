default image
Хорватия запретила передвижение частного транспорта

Подробнее...
default image
Половина зараженных коронавирусом – молодые люди, более 10 заразились в Литве

Подробнее...
default image
Коронавирус подтвержден у восьми солдат батальона НАТО в Литве

Подробнее...
default image
С просьбой о помощи в связи с коронавирусом к ЕС обратились 17 стран

Подробнее...
default image
В Литве выявлено еще 16 случаев коронавируса, совокупное количество – 203

Подробнее...
default image
Wizz Air прекращает полеты из Вильнюса до конца апреля

Подробнее...
default image
Глава МВД Литвы продлила контроль на границах с Польшей и Латвией

Подробнее...
default image
ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро

Подробнее...
default image
На карантин будут закрывать всех прилетающих в Вильнюс за редкими исключениями

Подробнее...
default image
В Киеве на период карантина остановили весь общественный транспорт

Подробнее...
default image
В Вильнюсский аэропорт временно не будет курсировать общественный транспорт

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия в мире из-за угрозы коронавируса

Подробнее...
default image
Трамп хочет вернуть американцев на рабочие места

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 187, Латвия – 197, Эстония – 369

Подробнее...
default image
В. Шапока: бизнесу – пакет финансовых средств на сумму 2 млрд евро

Подробнее...
default image
Коронавирус впервые в Литве диагностирован у ребёнка, заразилась семья медиков

Подробнее...
default image
Борис Джонсон объявил о введении режима карантина в Великобритании

Подробнее...
default image
В Вильнюсе временные больницы планируется оборудовать в Litexpo, на аренах и стадионах

Подробнее...
default image
Р. Даргис: влияние коронавирусного кризиса ощущает весь бизнес

Подробнее...
default image
А.Вярига: предписание изолировать возвращающихся отложено на день только в Клайпеде

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

С просьбой о помощи в связи с коронавирусом к ЕС обратились 17 стран

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

С просьбой о финансовой помощи в связи со вспышкой нового коронавируса к Евросоюзу обратились 17 стран, включая Иран и Венесуэлу.

Об этом сообщил верховный представитель по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел 27 государств сообщества в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Семнадцать стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», — сказал Жозеп Боррель. По его мнению, в такой ситуации ЕС должен помочь им.

На заседании главы МИД рассмотрели, в частности, ситуацию с коронавирусом в Иране, которая остается одной из самых сложных в мире. «Мы обсудили Иран, где сейчас сложилась драматическая ситуация. Ожидаем, что в ближайшие недели сможем выделить 20 млн евро помощи», — сказал Жозеп Боррель.

Он рассказал, что многие не могут помочь Ирану, думая, что на них распространятся ограничительные меры США. «Но продовольствие, медицинские средства не подпадают под американские санкции. Эта страна нуждается в финансовых ресурсах», — добавил глава дипломатии ЕС.

Согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Иране составило чуть более 23 тыс., умерли 1812 человек.

belta.by

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600