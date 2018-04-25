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Коронавирус сильно «помолодел»

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Средний возраст пациентов с диагнозом COVID-19 в настоящее время ниже, чем во время первой волны пандемии, которая, как мы помним, сразила, в основном, пожилых людей.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции сказала главный врач Венгрии Цецилия Мюллер.

По ее словам, в настоящее время большинство носителей положительных реакций на тест приходится на возрастную группу 20–29 лет. «Природа» второй волны немного отличается от первой, поэтому для сдерживания пандемии необходимо теперь придерживаться несколько иной стратегии, добавила она.

Совокупный средний возраст всех случаев заражения в течение двух волн составляет пока 41 год, а за последние 10 дней — 35 лет.

Мюллер сказала, что больницы ежедневно проверяются на предмет наличия в них достаточного количества медикаментов и койко-мест для приема новых пациентов. Тем не менее, многих больных уже даже не принимают на стационарное лечение, а отправляют домой, где их посещает участковый врач.

Что касается сокращения продолжительности домашнего карантина с 14 до 10 дней, то главный врач сказала, что при решении этого вопроса учтен международный опыт: через десять дней, включая продолжающийся 5-6 дней инкубационный период, инфекция дает о себе знать. Во многих странах Европы обязательный карантин уже составляет 10 дней, сообщила она.

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