С 1 сентября коронавирус зарегистрирован в 77 учебных учреждениях Литвы

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С начала учебного года в Литве коронавирус зарегистрирован в 77 учебно-образовательных учреждениях, однако внутреннее распространение инфекции выявлено лишь в нескольких из них, заявила представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

По словам главы Вильнюсского департамента НЦОЗ, за минувшие сутки в учреждениях зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса, они выявлены в 10 школах и в четырех детских садах.

«С начала учебного года по сегодняшний день случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы в 77 учебно-воспитательных учреждениях, всего таких случаев 116. В данный момент болеют 77 детей, из которых пять дошкольного возраста. Также 28 работников сферы образования и 11 работников этой сферы, не связанных с образовательным процессом» – сообщила на пресс-конференции Р. Лингене.

По ее словам, по данным на утро четверга, в данный момент в изоляции находятся более 1,6 тыс. человек, но цифры постоянно растут.

«Внутреннее распространение COVID-19 выявлено в шести учебных заведениях. Это, по оценкам, эпидемиологов, немного, поскольку в других учреждениях инфекция попадает из дома или социального окружения», – сказала она.

Вирус распространяется в четырех больницах

За сутки новые случаи коронавируса фиксировались в четырех учреждениях здравоохранения: в больницах Шяуляй, Радвилишкис, Паневежиса и Расейняй.

Р. Лингене утверждает, что с начала пандемии вирус выявлен у 478 медиков, сейчас болеют 117. За сентябрь пока выявлены 94 случая коронавируса у медработников.