Страны Балтии расширят санкции в отношении режима Беларуси

Nuotrauka BFL/ Gedmantas Kropis

Латвия, Литва и Эстония расширят санкции в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих, сообщила администрация литовского президента.

«Черный список» будет дополнен более чем ста лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.

«После состоявшейся сегодня встречи с министром иностранных дел президент уполномочил объявить дополнительный список граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Литвы. Это планируется сделать завтра, одновременно это намерены сделать и Латвия с Эстонией», – сообщил BNS представитель президента Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

В планирующемся к публикации в пятницу «черном списке» 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Высшего и Конституционного судов, сотрудники администрации президента.

Дополнительные санкции объявляются после состоявшейся в среду тайной инаугурации А. Лукашенко. Литва и другие государства Запада не признают результаты состоявшихся в августе президентских выборов и А. Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси.

Балтийские страны объявили санкции в отношении А. Лукашенко и еще 29 должностных лиц режима в конце сентября. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение не принято по причине дипломатических споров.