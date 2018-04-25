Сейм Литвы принял резолюцию по А. Навальному: Кремль не готов менять поведение

Автор: wikimedia.org; собственная работа, Ссылка

В четверг литовский парламент принял резолюцию по отравлению лидера российских оппозиционных сил Алексея Навального – Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение в отношении оппозиции, говорится в документе.

В нем также отмечается, что отравление А. Навального «еще раз напоминает, что необходимо оставить прокладку газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2).

За резолюцию проголосовали 47 парламентариев, один воздержался. Документ инициировали председатель Комитета по европейским делам сейма «социал-трудовик» Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландсбергис и его коллеги по фракции Лауринас Касчюнас, Жигимантас Павилёнис, глава Партии свободы Аушрине Армонайте, социал-демократ Довиле Шакалене.

В резолюции говорится, что «отравление А. Навального с использованием паралитического отравляющего химического вещества, созданного в российских лабораториях, которое запрещено международными договорами, совершенно явно показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции».

В нем также отмечается, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования «российской агрессивной внешнеполитической инициативы, чаще всего направленной против Балтийских стран и других государств Восточной и Центральной Европы», и по этой причине предлагается остановить прокладку второй линии газопровода «Северный поток».