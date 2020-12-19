Коронавирус у Макрона: лидеры ЕС ушли на изоляцию

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Европейские лидеры и политики ушли на самоизоляцию после сообщения о том, что у президента Франции Эмманюэля Макрона тест на коронавирус показал положительный результат, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, изолировались на ближайшие время глава Евросовета Шарль Мишель, бельгийский премьер Александр Де Кроо, испанский премьер Педро Санчес, премьер Португалии Антониу Кошта, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа, а также те, кто побывал в Париже по случаю годовщины ОЭСР и встречался с Макроном.

Политики при этом пожелали французскому президенту скорейшего выздоровления.

А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель решила не уходить на самоизоляцию. Политик уже сдавала тест на COVID-19 после встречи с Макроном на саммите ЕС, и результат был отрицательный. Она также пожелала лидеру Франции скорейшего выздоровления.

Накануне стало известно, что Макрон заболел коронавирусом и самоизолируется на ближайшие семь дней.