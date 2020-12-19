В Вильнюсском округе в прошлом году создано 42,4% ВВП Литвы

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Стоимость созданного в Вильнюсском округе внутреннего валового продукта (ВВП) в прошлом году была 20,679 млрд евро и составила 42,4% всего ВВП Литвы.

В Каунасском округе создано 20,4% ВВП страны, в Клайпедском — 10,9% или 9,964 млрд евро и 5,306 млрд евро соответственно, показывают данные Департамента статистики.

В Шяуляйском округе создано 7,1% ВВП, в Паневежском — 5,6% ВВП, а вклад Алитусского, Мариямпольского, Таурагского, Тельшяйского и Утенского округов в ВВП страны не превышал 4%.

Самая большая часть ВВП на душу населения приходилась на Вильнюсский округ и была 145,2% среднего уровня по стране.