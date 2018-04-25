Коронавирус увеличит количество разводов, предупреждают психологи

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Люди, которые из-за пандемии коронавируса были вынуждены целый день оставаться дома, испытывают дополнительный стресс, говорит, профессор из Германии, Питер Валшбургер.

«Из-за этой пандемии все общество испытывает психологическое давление, а те, кто находится в семейных отношениях, испытывают сильнейший стресс. Из-за коронавируса в мире будет много пар, у которых и раньше не было хороших отношений, и которые вынуждены находиться вместе в замкнутом пространстве», — сказал доктор психологии.

Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, из-за чего и подают на развод

Однако, по его словам, это серьезное испытание даст психологически сильным людям еще больше сил, побудит их активно искать солидарности и согласия в своих семьях, а также сосредоточиться на защите себя и своих близких.

«Серьезные партнеры понимают, что они действительно очень зависят друг от друга, должны защищать каждого и всю свою семью», — подчеркнул П. Валшбургер.

Как уберечь себя от разводов во время пандемии?

Нужно придумывать занятия, которые интересны обоим партнерам. Давать личное пространство. Не сидеть вплотную друг к другу. И давать заняться своим делом. Контакт должен быть спланированным и структурированным. Меньше придираться по мелочам и избегать взаимной критики.

Постараться сконцентрироваться на позитивных моментах. У каждого должно быть свое пространство, где можно уединиться. Если квартира однокомнатная, то один из партнеров может переместиться на кухню.

Если важны отношения, нужно бережно относиться друг к другу. Быть начеку и постараться вести себя менее импульсивно, чем в обычное время.

В парах с крепкими отношениями коронавирус лишь усилит солидарность. Разводиться будут только супруги с непрочными связями: «Порвется там, где тонко».

Информация ЛК по сообщению BNS