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Коронавирус уже в Европе.Во Франции подтвердились два случая заражения

  • Фото BFL/Андрюс Уфартас

Два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, подтверждены во Франции. Как сообщаетAFP, об этом заявила министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен.

Агентство отмечает, что это первые случаи выявления вируса на территории Европы.

belta.by

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