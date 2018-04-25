В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает информагентство «Анадолу» со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным AFAD, землетрясение произошло около 20.55 по местному времени в провинции Элязыг, в районе города Сивридже. Эпицентр залегал на глубине 6,75 км. В результате четыре человека погибли, еще несколько получили травмы разной степени тяжести

Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки ощущались на всей территории Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии. За первым землетрясением последовало второе — магнитудой 4,6. По данным центра, в обоих случаях очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.