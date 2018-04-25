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Самые высокие зарплаты платят компании иностранного капитала

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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Самые высокие зарплаты платят компании иностранного капитала

  • Фото pixabay.com

Самые высокие зарплаты в Литве в 2018 году платили компании иностранного капитала – их работники в среднем зарабатывали 1662 евро до уплаты налогов – на 52% больше, чес средний показатель в стране (1093 евро), свидетельствует обозрение Государственного центра стратегического анализа.

По словам начальника отдела политики обучения и анализа карьеры центра Гитнаутаса Якштаса, зарплаты работников местных и зарубежных фирм отличаются, поскольку компании иностранного капитала активно расширяются, им требуется много работников, поэтому они склоны предлагать более высокие зарплаты. 

«Более высокие зарплаты отчасти можно объяснить рыночными условиями и конкуренцией, которые различных в крупных городах и  регионах. Даже в секторах, считающихся традиционными, например, в строительстве, иностранные работодатели платят зарплаты, которые почти на 60% больше» – отметил Г. Якштас в пресс-релизе.

Экспортирующие и инновационные компании также платили зарплаты выше среднего – в них средняя зарплата в ноябре 2018 года составляла соответственно 1359 и 1560 евро – на 8 и на 13% больше, чем год до того. 

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Компании, охваченные исследованием, составляли около 16% всех действовавших в Литве компаний в 2018 году. 

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