default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
В Литве - 32-ая смерть от коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
Карантинные меры могут понадобиться до 2022 года

Подробнее...
default image
В больницах Литвы находятся 133 пациента с коронавирусом, 14 из них - в реанимации

Подробнее...
default image
Подтверждена 31-ая смерть от коронавируса в Клайпеде

Подробнее...
default image
Япония вводит режим ЧС по всей стране из-за пандемии

Подробнее...
default image
ООН прогнозирует вспышку кори из-за пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Google финансово поддержит литовские неправительственные организации

Подробнее...
default image
Выход из мирового экономического кризиса потребует более $8 трлн - МВФ

Подробнее...
default image
Дезинформационные атаки против Литвы участились, стали более дерзкими и сложными

Подробнее...
default image
Правительство Латвии готово списать малообеспеченным и нуждающимся долги до 5000 евро

Подробнее...
default image
ВОЗ: стартовали клинические испытания трех вакцин от коронавируса, еще более 70 - в разработке

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1128, Латвия – 675, Эстония – 1434

Подробнее...
default image
В Великобритании снизился уровень преступности

Подробнее...
default image
Рассматривается проверка на коронавирус всех жителей Неменчине

Подробнее...
default image
Столтенберг: кризис пандемии станет геополитическим шоком для международного сообщества

Подробнее...
default image
В.Шапока: нельзя питать иллюзий о росте экономики в этом году

Подробнее...
default image
В Германии ослабляют карантин

Подробнее...
default image
Британия и Евросоюз договорились о датах переговоров о сотрудничестве

Подробнее...
default image
Оборудование из Китая и РФ может использоваться для шпионажа

Подробнее...
default image
В Кремле приняли решение о переносе парада Победы

Подробнее...
default image
От COVID-19 выздоровели более полумиллиона людей

Подробнее...
default image
Главы парламентов стран Балтии и Северной Европы обсудят ситуацию с коронавирусом

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: помощь выплачена 28 тыс. людей, работающих индивидуально

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе

Подробнее...
default image
Площадку"Евровидения-2020" переоборудовали в медцентр для больных COVID-19

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы: позднее будет разрешено открыть уличные кафе, музеи, салоны красоты

Подробнее...
default image
В Литве открылись магазины бытовых товаров и стройматериалов

Подробнее...
default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
В Литве установлено ещё 37 случаев коронавируса, общее число – 1128

Подробнее...
default image
Бэнкси создал арт-объект на тему самоизоляции

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: вновь смогут работать и часть крупных торговцев

Подробнее...
default image
В Великобритании медиков будут возить на автобусах "Гарри Поттера"

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: на коронавирус будут проверять всех, кто может парализовать Кабмин

Подробнее...
default image
Подтверждена 30-ая смерть от коронавируса в Клайпеде

Подробнее...
default image
Суд наказал жителя Вильнюса за публичное отрицание преступлений СССР

Подробнее...
default image
Европа столкнулась с проблемами со сбором урожая из-за пандемии

Подробнее...
default image
Глава Еврокомиссии назвала критерии для отмены карантинов в ЕС

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы разрешил открыть часть магазинов, мастерские по ремонту

Подробнее...
default image
Составлен рейтинг самых безопасных стран при пандемии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Коронавирус в Беларуси

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«По состоянию на 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах», — рассказали в пресс-службе.

Зарегистрированы 4204 человека с коронавирусной инфекцией. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.