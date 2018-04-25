Коронавирус в Беларуси

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«По состоянию на 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах», — рассказали в пресс-службе.

Зарегистрированы 4204 человека с коронавирусной инфекцией. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.