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Коронавирус в Беларуси

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

В Беларуси на 20 апреля выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В круглосуточном режиме специалисты лабораторий, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий.

С начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене, добавили в пресс-службе.

На утро 18 апреля было зарегистрировано 518 новых случаев COVID-19, на утро 19 апреля — 510, за последние сутки — 457.

Всего, по данным на 20 апреля, зарегистрированы 6264 человека с положительным тестом на COVID-19: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.

Выписаны в связи с выздоровлением 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека.

Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

belta.by

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