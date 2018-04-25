В больницах Литвы находятся 148 зараженных коронавирусом, 18- в реанимации

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

По данным вторника, в больницах на лечении от коронавируса находятся 148 зараженных, из них 18 – в реанимации.

«В больницах госпитализированы 148 случаев, из которых 18 в реанимации и 11-ти из последних требуется искусственная вентиляция легких», – завил на пресс-конференции главой эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.

В Литве за сутки были подтверждены 24 новых случая COVID-19, общее количество установленных случаев выросло до 1350.

В Литве от коронавируса скончались 37 человек, выздоровевшими считаются 298 лиц.