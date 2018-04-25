Коронавирус в Ирландии: число заболевших превысило 10000

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Департамент здравоохранения Ирландии сообщает, на вечер понедельника, 13 апреля в стране выявлено 527 новых случая заболевания, 31 человека умер.

Стоит отметить, что в последнее время со статистикой заболевания происходит некая путаница. Так HSE дает данные о новых выявленных случаях заболевания их 527, пишет The Journal.

Одновременно, появляются новые данные о тестах, которые в марте были оправлены в Германию, на сегодняшний день в них выявлено 465 положительных результата – итог дня 992 заболевших! Итого: заразились COVID19 10647 человек. Это только по Республике Ирландия. 365 человек, которым диагностировали коронавирус – умерли.