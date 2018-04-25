default image
Спецпаромом из Германии в Ригу плывут 200 граждан Литвы

Подробнее...
default image
МИД РФ призвал туристов любыми путями вернуться домой

Подробнее...
default image
Я.Наркевич: застрявшие за границей литовцы смогут вернуться через Варшаву в пятницу

Подробнее...
default image
В Литве выявлены еще два случая COVID-19, общее количество – 36

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: еды в Литве достаточно, но поставщики не должны повышать цены

Подробнее...
default image
Коронавирус в Израиле: 433 заболевших, около 130 за последние сутки

Подробнее...
default image
Пациенты, болеющие коронавирусом в легкой форме, будут лечиться дома

Подробнее...
default image
А. Палецкис остается под арестом, его дело будет рассматриваться на открытых заседаниях

Подробнее...
default image
Для литовцев, застрявших в Соединенном Королевстве – рейс из Лондона

Подробнее...
default image
В ЕС рассказали, кто распространяет фейки о коронавирусе

Подробнее...
default image
В полдень в Вильнюсе начинают действовать 2 мобильных пункта проверки на коронавирус

Подробнее...
default image
Священники Литвы предлагают перенести венчания и крещения

Подробнее...
default image
Шотландские производители алкоголя стали выпускать антисептики

Подробнее...
default image
ООН: из-за COVID-19 лишиться работы могут 25 млн человек

Подробнее...
default image
Епископы Литвы призывают к совместной молитве в 20 час

Подробнее...
default image
Сотни литовцев прилетят рейсами из Валенсии и Амстердама

Подробнее...
default image
В Новой Зеландии разрешили аборты

Подробнее...
default image
Застрявшие на Бали литовцы будут доставлены в Вильнюс

Подробнее...
default image
В Иордании введено чрезвычайное положение, на выездах из городов развернуты войска

Подробнее...
default image
Банк SEB bankas: экономика Литвы в этом году сократится на 3,2%

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Коронавирус в Израиле: 433 заболевших, около 130 за последние сутки

Photo by New York National Guard on Foter.com / CC BY-ND

По состоянию на 18 марта, из сообщений министерства здравоохранения Израиля известно о 433 случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране (с вечера число увеличилось на 90, за последние сутки зарегистрировано около 130 новых случаев).

Шесть больных находятся в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести. У 404 человек болезнь протекает легко. Госпитализированы 260 заболевших, 18 готовят к госпитализации, остальные находятся на «домашней госпитализации» или в тель-авивском отеле Dan Panorama.

Вечером 18 марта врачи больницы «Шиба» сообщили о резком ухудшении состояния пациента, у которого был диагностирован коронавирус и состояние которого ранее оценивалось как тяжелое. Пациент погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Следом за этим сообщили об ухудшении состояния 72-летней пациентки сообщили врачи больницы «Бейлинсон».

11 перенесших коронавирус после двух отрицательных тестов были выписаны из больниц.

По данным на утро 18 марта число людей, прошедших в Израиле проверку на наличие коронавирусной инфекции, составило 10864 человека. Число проверок, как и заявлялось, в последние дни растет. Только за 17 марта было сделано 2252 проверки, которые выявили 102 человек, зараженных коронавирусным заболеванием. Днем ранее таких проверок было сделано 932. Из них положительный результат на коронавирус был обнаружен у 65 человек.

Днем 17 марта министерство здравоохранения Израиля распространило новые распоряжения для населения в рамках борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, в соответствии с которыми израильтянам запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры.

Новые распоряжения минздрава пока являются лишь рекомендацией, нарушение новых распоряжений не будет караться законом до принятия соответствующего решения правительства.

NEWSru.com.il

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600