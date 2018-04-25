Коронавирус в Израиле: 433 заболевших, около 130 за последние сутки

По состоянию на 18 марта, из сообщений министерства здравоохранения Израиля известно о 433 случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране (с вечера число увеличилось на 90, за последние сутки зарегистрировано около 130 новых случаев).

Шесть больных находятся в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести. У 404 человек болезнь протекает легко. Госпитализированы 260 заболевших, 18 готовят к госпитализации, остальные находятся на «домашней госпитализации» или в тель-авивском отеле Dan Panorama.

Вечером 18 марта врачи больницы «Шиба» сообщили о резком ухудшении состояния пациента, у которого был диагностирован коронавирус и состояние которого ранее оценивалось как тяжелое. Пациент погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Следом за этим сообщили об ухудшении состояния 72-летней пациентки сообщили врачи больницы «Бейлинсон».

11 перенесших коронавирус после двух отрицательных тестов были выписаны из больниц.

По данным на утро 18 марта число людей, прошедших в Израиле проверку на наличие коронавирусной инфекции, составило 10864 человека. Число проверок, как и заявлялось, в последние дни растет. Только за 17 марта было сделано 2252 проверки, которые выявили 102 человек, зараженных коронавирусным заболеванием. Днем ранее таких проверок было сделано 932. Из них положительный результат на коронавирус был обнаружен у 65 человек.

Днем 17 марта министерство здравоохранения Израиля распространило новые распоряжения для населения в рамках борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, в соответствии с которыми израильтянам запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры.

Новые распоряжения минздрава пока являются лишь рекомендацией, нарушение новых распоряжений не будет караться законом до принятия соответствующего решения правительства.