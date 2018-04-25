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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Пациенты, болеющие коронавирусом в легкой форме, будут лечиться дома

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Пациентов, болеющих коронавирусом COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать, им разрешат лечиться дома, сообщило литовское Министерство здравоохранения. 

«Пациенты с легкими симптомами коронавирусной инфекции (COVID-19) отныне смогут лечиться дома, если там смогут соблюдать все правила изоляции (самолизоляции). Это означает, что тех, кому не потребуется специфическое симптоматическое лечение, не будут класть в больницы», – сообщило министерство.

Между тем, пациенты, которые из-за прежнего сложного состояния находились на стационарном лечении, после его улучшения также смогут продолжить лечение дома, даже, если результаты тестов будут еще положительными.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, опыт других стран свидетельствует о том, что болеющие в более легкой форме, если им не требуется медицинское оборудование, интенсивного медицинского надзора, точно могут оставаться дома или в другом месте изоляции. Единственное условие – надлежащая изоляция.

«Вместе с медиками мы приняли решение не госпитализировать пациентов в больницы, если для этого нет индикаций. Однако существенным моментом является изоляция. Это означает. что человек, у которого выявлена коронавирусная инфекция с легкими симптомами, обязан изолироваться», – сказал А. Верига, руководящий Государственным оперативным центром экстремальных ситуаций. 

По его словам, легкие симптомы не означают, что человек не создает угрозы заражения для окружающих. 

Для самоизоляции при лечении дома выдвигается еще одно условие – возможность консультироваться с семейным врачом, получать информацию о том, как следить за состоянием здоровья и куда обращаться в случае ухудшения здоровья. 

Руководство больниц, по информации министерства, это одобряет, такие схемы лечения будут применяться по всей стране. 

В данный момент в Литве подтверждены 34 случая заражения COVID-19. Все они, кроме одного, являются «привозными».

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