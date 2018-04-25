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TOP,Новости,Сейм Литвы

Коронавирус выявлен у депутата В. Федорова, В. Чмилите-Нильсен выздоровела

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Коронавирус  выявлен у члена сейма Литвы, представителя Партии труда Виктора Федорова, последний раз он находился в парламенте в минувший вторник.

Об этом в понедельник первым сообщил портал новостей delfi.lt.

В. Федоров сообщил BNS, что получил положительный результат теста в воскресенье, а последний раз был в парламенте во вторник. 

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«Последние мои контакты в сейме были во вторник, весь конец недели я был в Кедайняй – дома, никаких особых встреч не было»,  – сказал В. Федоров.

Он также информировал о положительном результате теста канцелярию сейма и коллег по фракции, некоторые из них в понедельник намерены пройти тест. 

Ранее вирус был обнаружен у спикера сейма, либерала Виктории Чмилите-Нельсен, а также у либералов Виктораса Пранцкетиса, Йонаса Варкалюса, консерваторов Витаутаса Юозапавичюса, Андрюса Купчинскаса. 

Ранее Национальный центр общественного здоровья назвал сейм очагом коронавируса, поэтому работа парламента была приостановлена. 

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что выздоровела после COVID-19.

Она написала об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook.

В. Чмилите-Нильсен пишет, что переболела коронавирусом легко. Легкие симптомы были и у ее семьи. 

Коронавирус был установлен у нее 19 ноября. 

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