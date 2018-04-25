Коронавирус выявлен у депутата В. Федорова, В. Чмилите-Нильсен выздоровела

«Последние мои контакты в сейме были во вторник, весь конец недели я был в Кедайняй – дома, никаких особых встреч не было», – сказал В. Федоров.

Он также информировал о положительном результате теста канцелярию сейма и коллег по фракции, некоторые из них в понедельник намерены пройти тест.

Ранее вирус был обнаружен у спикера сейма, либерала Виктории Чмилите-Нельсен, а также у либералов Виктораса Пранцкетиса, Йонаса Варкалюса, консерваторов Витаутаса Юозапавичюса, Андрюса Купчинскаса.

Ранее Национальный центр общественного здоровья назвал сейм очагом коронавируса, поэтому работа парламента была приостановлена.

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что выздоровела после COVID-19.

Она написала об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook.

В. Чмилите-Нильсен пишет, что переболела коронавирусом легко. Легкие симптомы были и у ее семьи.

Коронавирус был установлен у нее 19 ноября.