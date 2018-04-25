Коронавирус выявлен у депутата В. Федорова, В. Чмилите-Нильсен выздоровела

Коронавирус выявлен у члена сейма Литвы, представителя Партии труда Виктора Федорова, последний раз он находился в парламенте в минувший вторник.
Об этом в понедельник первым сообщил портал новостей delfi.lt.
В. Федоров сообщил BNS, что получил положительный результат теста в воскресенье, а последний раз был в парламенте во вторник.
«Последние мои контакты в сейме были во вторник, весь конец недели я был в Кедайняй – дома, никаких особых встреч не было», – сказал В. Федоров.
Он также информировал о положительном результате теста канцелярию сейма и коллег по фракции, некоторые из них в понедельник намерены пройти тест.
Ранее вирус был обнаружен у спикера сейма, либерала Виктории Чмилите-Нельсен, а также у либералов Виктораса Пранцкетиса, Йонаса Варкалюса, консерваторов Витаутаса Юозапавичюса, Андрюса Купчинскаса.
Ранее Национальный центр общественного здоровья назвал сейм очагом коронавируса, поэтому работа парламента была приостановлена.
Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что выздоровела после COVID-19.
Она написала об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook.
В. Чмилите-Нильсен пишет, что переболела коронавирусом легко. Легкие симптомы были и у ее семьи.
Коронавирус был установлен у нее 19 ноября.