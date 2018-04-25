Коронавирус зафиксировали еще в трех странах

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Новые случаи заболевания коронавируса зафиксированы в трех странах.

Так, первый случай заражения зафиксирован в афганской провинции Герат, из-за чего там объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил в понедельник, 24 февраля, министр здравоохранения страны Фирозуддин Фероз, пишет телеканал 1TV.

Также первый случай заражения зафиксирован в Бахрейне, сообщает Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав.

По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей.