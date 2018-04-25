Российскую армию и флот оснастят новейшим вооружением

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Российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением и техникой, в том числе «высокоточными системами», лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он выступил в Государственном Кремлевском дворце на торжественном концерте, который состоялся по случаю Дня защитника Отечества.

Российский лидер подчеркнул, что страна будет и дальше добиваться, чтобы ее армия и флот «становились все более современными», «укреплять потенциал стратегических сил». Он отметил, что у многих российских вооружений нет аналогов в мире. Путин указал, говоря о «ряде перспективных образов», что Россия уже перешла от этапа испытаний к постановке их в режим постоянной готовности на боевое дежурство. По словам Путина, речь идет о «фактически оружии будущего».

По его словам, это означает, что безопасность, обороноспособность РФ «надежно обеспечена на долгосрочную перспективу».