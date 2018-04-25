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TOP,Сегодня в мире

Российскую армию и флот оснастят новейшим вооружением

Фото kremlin.ru

Российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением и техникой, в том числе «высокоточными системами», лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он выступил в Государственном Кремлевском дворце на торжественном концерте, который состоялся по случаю Дня защитника Отечества.

Российский лидер подчеркнул, что страна будет и дальше добиваться, чтобы ее армия и флот «становились все более современными», «укреплять потенциал стратегических сил». Он отметил, что у многих российских вооружений нет аналогов в мире. Путин указал, говоря о «ряде перспективных образов», что Россия уже перешла от этапа испытаний к постановке их в режим постоянной готовности на боевое дежурство. По словам Путина, речь идет о «фактически оружии будущего».

По его словам, это означает, что безопасность, обороноспособность РФ «надежно обеспечена на долгосрочную перспективу».

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Глава государства подчеркнул, что главной и самой прочной основой Вооруженных сил были и остаются «мужественные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты». Речь идет о солдатах и сержантах, а также Путин особо выделил офицерский корпус. Он отметил, что долг всех командиров не только знать воинское дело, но и воспитывать своих учеников, служить для них образцом во всем. «Неслучайно всегда говорили: офицер научит, солдат сделает», — отметил президент, подчеркнув, что военных профессионалов высоко ценит государство. Он пообещал, что для них будут продолжать создавать «достойные условия жизни и службы».

Путин, поздравляя всех военнослужащих России с Днем защитника Отечества, передал и добрые слова всем их близким. «Всем, кто вас ждет и кто хранит тепло домашнего очага, все они по праву делят с вами радость этого праздника», — подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что армия и флот будут всегда надежно стоять на страже интересов России и достойно решать все поставленные задачи.

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