Коррупция – угроза национальной безопасности

Согласованность между государственным сектором и гражданским обществом в сфере борьбы с коррупцией имеет важное значение.

Представляя Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне оценку ситуации с коррупцией в Литве, директор Службы спецрасследований Ж. Барткус отметил, что коррупцию все чаще можно охарактеризовать как инструмент враждебных действий против государства. Этот инструмент, по-видимому, используется для подрыва национальной безопасности, которая наиболее уязвима в странах, не принявших своевременных мер по обеспечению прозрачности, устойчивости и подотчетности.

В целях укрепления национальной безопасности важно своевременно выявлять потенциальные риски, в том числе коррупционные, и принимать соответствующие меры для их устранения.

Только после обеспечения единого подхода всех властных инструментов к важности повышения прозрачности можно будет предпринять действия, которые помогут создать антикоррупционную среду в Литве.

Активность гражданского общества

Улучшение работы и повышение активности гражданского общества может быть примером участия в создании антикоррупционной среды. В прошлом году Служба спецрасследований получила 4350 сообщений, вдвое больше чем в 2020 году. Растущее число сообщений свидетельствует о повышении доверия общественности к службе. Доля анонимных сообщений снизилась в 3,5 раза до 5,8% от всех полученных сообщений.

Служба спецрасследований в 2021 году начала 72 досудебных расследования (в 2020 году – 69), выявлено 457 коррупционных правонарушений, примерно на 20% больше, чем в 2020 году. Обвинения предъявлены 246 лицам (102 в 2020 г.), из них 44% подозреваемых занимали руководящие должности. 86 % подследственных Службы спецрасследований судами были признаны виновными.

За минувший год благодаря выявленным Службой спецрасследований нарушениям государству было возвращено имущества более чем на 6 млн евро: штрафы составили 392 тыс. евро, конфисковано 1,137 млн евро, ограничены права собственности на 4,5 млн евро.

В целях возврата государству незаконно полученного имущества в результате уголовных правонарушений коррупционного характера была создана аналитическая антикоррупционная разведка с использованием разветвленной базы данных. Использование новых инструментов в расследовании позволяет более эффективно выявлять тех, кто потенциально приобрел имущество незаконным путем.

В 2021 сотрудники аналитической антикоррупционной разведки STT провели проверки почти 700 физических и юридических лиц. Информация передана в Координационную комиссию по охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности.

Служба спецрасследований постоянно совершенствуется и предоставляет общественности различные инструменты для повышения осведомленности в борьбе с коррупцией. В 2021 было организовано около 350 лекций, семинаров и антикоррупционных мероприятий, в которых приняли участие почти 17 800 человек, что вдвое больше, чем в 2020 году.

В новейшем глобальном Индексе восприятия коррупции (англ. Corruption Perceptions Index, CPI) 2021 года от международной антикоррупционной организации Transparency International Литва среди 180 стран заняла 34-е место. Улучшения происходят в том числе благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат — чем меньше очных контактов с должностными лицами, тем прозрачнее становятся сделки.

Информация «ЛК», BNS