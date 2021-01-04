Корзина самых дешевых продуктов продолжает дешеветь

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Продовольственная корзина самых дешевых продуктов в магазинах Литвы дешевеет восьмой месяц подряд, показало исследование наблюдающего за ценами портала pricer.lt.

В декабре по сравнению с ноябрем ее стоимость снизилась на 1,8% (на 0,96 евро), а по сравнению с декабрем прошлого года – на 04,4% (на 2,48 евро) и составила 53,5 евро.

Компания pricer.lt сообщила, что самая дешевая корзина в декабре остается в магазинах Maximа – 50,6 евро (на 0,3 евро подорожала за месяц). Lidl — на втором месте с корзиной стоимостью 51,9 евро (месячное снижение на 1,17 евро), на третьем месте Rimi – 52,7 евро (на 1,2 евро дешевле), на четвертом Iki с корзиной в 53 евро (снижение на 2,97 евро), на пятом месте Norfa — 53,9 евро (дешевле на 0,42 евро).

Интернет-магазин E-Rimi повысил цены на 1,34 евро до 55,1 евро и остался на шестом месте, а интернет-магазин Barbora, хотя и снизил стоимость корзина на 2,57 евро до 56,9 евро — занял последнее место.

Из числа 52 товаров, за ценами на которые наблюдает pricer.lt, 21 товар подорожал, а 28 товаров подешевели.