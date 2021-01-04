В Беларуси местным властям разрешили взимать сбор за выезд из страны

Nuotrauka BFL/ Martynas Vidzbelis

В Беларуси областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны. Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска», — говорится в документе.

Отмечается, что такое нововведение было принято в качестве дополнительных мер «по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

Сбор будет взиматься с водителей транспортных средств максимальной массой до 5 тонн и с не более 8 местами для сидения, помимо водителя.

Ставки сбора будут устанавливаться областными Советами депутатов. При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, она считается равной нулю.