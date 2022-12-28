Косовский кризис: армия Сербии приведена в наивысшую боеготовность

Вооруженные силы Сербии приведены в состояние наивысшей боевой готовности в связи с обострением ситуации в населенных сербами районах Косово. «Мы примем все меры, чтобы защитить наш народ и нашу страну», – заявил президент Сербии Александр Вуйчич.
Официальный Белград обвиняет власти Косово в планах военным путем уничтожить фактическую автономию местных сербов. Официальная Приштина заявляет, что на территории страны при поддержке сербских властей действуют боевые формирования сепаратистов.
Последние манифестации жителей сербских анклавов связаны с намерением властей Косово направить туда силы полиции. Чтобы этого не допустить, местные жители блокируют дороги заграждениями.
Напомним, что в начале ноября этнические сербы в массовом порядке уволились с государственной службы Косово. Подали в отставку мэры и депутаты, полицейские устроили демонстративный отказ от ношения формы.NEWSru.co.il