Почти 90% опрошенных уверены, что ситуация в Литве ухудшается

По сравнению с опросом, проведенным в октябре, количество жителей, считающих, что в Литве в целом дела обстоят лучше в последнее время, за последний месяц уменьшилось на три процентных пункта (соответственно, на столько же увеличилось количество людей, которые видят ухудшение ситуации), а по сравнению с опросом годичной давности число тех, кто считает, что ситуация в стране ухудшилась, увеличилось на 7 процентных пунктов.

Опрос также показал, что из 10 оцениваемых официальных учреждений жители больше всего доверяют литовской армии (77% доверяют и 16% не доверяют) и полиции (72% доверяют и 24% не доверяют).

Двое из трех опрошенных жителей Литвы доверяют церкви (66% доверяют и 23% не доверяют), Фонду социального страхования (SODRA) (66% доверяют и 25% не доверяют) и институту президента (65% доверяют и 26% не доверяют), шесть из десяти доверяют самоуправлениям (59% доверяют и 34% не доверяют).

Половина респондентов доверяют литовским СМИ и столько же не доверяют (47% доверяют и 48% не доверяют).

Остальным трем официальным учреждениям больше опрошенных не доверяют – судам (40% доверяют и 49% не доверяют), правительству (29% доверяют и 68% не доверяют) и сейму (20% доверяют и 76% не доверяют).

За последний месяц доля населения, доверяющего полиции, литовским СМИ и Сейму Литвы, уменьшилась на три процентных пункта. Оценки других учреждений с октября не изменились.

Опрос проводился компанией исследования общественного мнения и рынка Baltijos tyrimai с 17 ноября по 2 декабря. В ходе него методом личного интервью было опрошено 1015 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 112 точках выборки.

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