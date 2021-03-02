«Ковид-паспорт»: власти ЕС пытаются спасти летний сезон

Баварский лидер (который считается одним из главных претендентов на пост канцлера Германии), остался непреклонен и высказался в том духе, что, если Брюссель мечтает сделать что-то для региона, то пусть лучше пришлёт дополнительную партию вакцин. В итоге из-за споров о пограничном контроле Австрия оказалась главным лоббистом введения по примеру Израиля так называемых «зелёных вакцинных паспортов» в ЕС.

В итоге 27 стран-участниц Евросоюза договорились о введении национальных сертификатов о вакцинации при условии создания в течение ближайших трёх месяцев общеевропейской инфраструктуры, которая позволит совместить имеющуюся в них информацию. При этом были частично учтены и критические замечания в адрес «кастового» характера самой идеи: было решено, что в сертификатах будет отражена не только информация о вакцинации владельца, но и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а также данные о наличии антител к covid-19, полученных в результате перенесённого заболевания. Эти данные также повышают шансы человека свободно перемещаться по Европе.

Создание общеевропейской инфраструктуры предполагает также оснащение пунктов пограничного контроля соответствующим оборудованием. Эта задача возложена на отдельные страны-участницы ЕС, Еврокомиссия же со своей стороны будет разрабатывать единые стандарты сертификатов и заниматься развитием инфраструктуры обмена информацией.

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Главным доводом в пользу сертификатов о вакцинации стали постоянно возникающие мутации covid-19. Из-за них возникает высокая вероятность того, что вирус останется с нами как минимум на ближайшие несколько лет. Поэтому европейские лидеры уже сейчас предпочитают рассматривать вакцинацию как рутинный цикличный процесс, который должен при этом как-то регулироваться. «Мы должны иметь возможность делать прививки в течение еще очень многих лет», — заявила после завершения саммита на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако, несмотря на единогласно принятое на саммите решение о введении сертификатов, в Европе у него немало противников. Есть опасения, что введение подобных цифровых документов после долгожданного снятия ограничений на перемещение внутри ЕС только усугубит нынешнее размежевание между странами союза. А введение подобного искусственного «вакцинного ценза» для многих выглядит как попытка разделения европейцев условно на граждан «первого» и «второго» сорта. Сомнения в справедливости подобного «вакцинного ценза» возникли по одной простой причине — на сегодняшний день так и не удалось обеспечить «справедливый доступ» к вакцине в странах-участницах Евросоюза. Мало того, что в разных странах вакцинация населения идёт разными темпами, кое-где вакцина вообще отсутствует. Под давлением СМИ европейские чиновники вынуждены были признать, что на уровне ЕС кампания по вакцинации фактически провалена.

А это значит, что в зависимости от возможностей доступа к вакцинам в тех или иных государствах ЕС их граждане заведомо получат разную свободу передвижения. Более того, эксперты обращают внимание и на то, что даже в рамках одной страны возможности её граждан получить этим летом свободу перемещения в рамках ЕС существенно различаются. Есть благополучные и неблагополучные регионы, есть и банальная разница в доступе к вакцинам в мегаполисах и деревнях. Ряд экспертов опасается, что введение «прививочных паспортов» может привести не только к «вакцинному туризму», который мы уже наблюдаем, но и к возникновению чёрного рынка вакцин.

Кроме того, опасаются «взрывного» повышения нагрузки на системы здравоохранения «туристических» регионов в связи с туристическим сезоном. Некоторые из таких регионов могут не справиться с перегрузкой. Тогда станут возможны новые вспышки инфекции.

Эксперты также затрагивают вопрос о том, что сертификаты о вакцинации, будучи эффективным инструментом управления пандемией, являются при этом и инструментом учёта людей, усугубляющим «глобальное неравенство». А это неравенство нынче и так бросается в глаза. Обеспеченные страны способны быстрее вакцинировать не только группы риска, но и около 70% населения, что считается порогом достижения коллективного иммунитета. А это позволит таким странам восстановить национальную экономику гораздо быстрее остальных.

В свою очередь европейские лидеры, и прежде всего канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, не скрывают, что введение европейских «вакцинных паспортов» фактически рассматривается ими как шанс «реабилитировать» ЕС в глазах его граждан. Сейчас нужен успех, поскольку первый этап борьбы с пандемией оказался провальным. Введение «иммунных паспортов» рассматривается как шанс на репутационный выигрыш. Но пока что первенство в этой битве за репутацию остаётся за Израилем, который значительно опережает другие страны по темпам вакцинации: премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта будут привиты все граждане старше 16 лет.

На фоне успешной кампании вакцинации глава правительства Израиля даже пообещал передать 19 бедным странам небольшие излишки вакцины производства американской компании Moderna. Правда, вскоре за заявлением Нетаньяху последовала проверка генеральной прокуратурой Израиля законности вывоза вакцины за пределы страны. В итоге правительство Израиля было вынуждено пока отказаться от жеста доброй воли и свернуть «вакцинную дипломатию».

До сих пор остаётся неясным вопрос: будут ли действовать европейские «иммунные сертификаты» только для граждан ЕС? Или новые правила будут распространяться на всех, в том числе и на граждан России? Во время пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель высказалась об этом очень обтекаемо. Сказав, что, «возможно, этот [цифровой иммунный] сертификат станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран».

До начала летнего сезона остаётся всего ничего, и пока в Берлине, Брюсселе и Париже стараются избежать обвинений в дискриминации, страны, заинтересованные в возвращении туристов, заняты поиском компромиссных решений. Так, греческие власти ведут сепаратные переговоры с Великобританией, Израилем и Россией о двустороннем взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации. Эстония также объявила о планах создания «свободной зоны» для путешествий с Латвией, Литвой, Швецией и Финляндией. Пока окончательно не согласован и не разработан общеевропейский механизм, государствам вновь приходится брать рычаги управления в свои руки и выкручиваться самостоятельно.