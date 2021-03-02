Литва выделит 100 тыс. евро для гуманитарной помощи в Йемене, сообщил в понедельник МИД.
О выделении помощи Литвы сообщила в понедельник на международной онлайн-конференции доноров для Йемена. Конференцию на высоком уровне организовали Швеция, Швейцария и ООН. Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН.
Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас подчеркивает, что гуманитарная ситуация в Йемене «катастрофическая».
Продолжающаяся шестой год гражданская война в Йемене унесли сотни тысяч жизней и вызвала сильнейший в мире гуманитарный кризис.