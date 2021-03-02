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Литва выделит 100 тыс. евро для гуманитарной помощи в Йемене

Фото pixabay.com

Литва выделит 100 тыс. евро для гуманитарной помощи в Йемене, сообщил в понедельник МИД. 

О выделении помощи Литвы сообщила в понедельник на международной онлайн-конференции доноров для Йемена. Конференцию на высоком уровне организовали Швеция, Швейцария и ООН. Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН. 

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Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас подчеркивает, что гуманитарная ситуация в Йемене «катастрофическая». 

Продолжающаяся шестой год гражданская война в Йемене унесли сотни тысяч жизней и вызвала сильнейший в мире гуманитарный кризис.   

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За период с 2014 года Литва выделила Йемену в общей сложности 285 тыс. евро. 

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