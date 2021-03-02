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Литва выделит 100 тыс. евро для гуманитарной помощи в Йемене, сообщил в понедельник МИД.

О выделении помощи Литвы сообщила в понедельник на международной онлайн-конференции доноров для Йемена. Конференцию на высоком уровне организовали Швеция, Швейцария и ООН. Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН.