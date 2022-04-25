Крейвис: Orlen покупает только нефть Saudi Aramco

Глава польского нефтяного концерна Orlen Даниэль Обайтек, еще раз заявил, что компания использует на своих нефтеперерабатывающих заводах только сырье саудовской компании Saudi Aramco.
Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и министром энергетики Дайнюсом Крейвисом в понедельник в Вильнюсе.
«Глава компании заверил, что компания использует и в дальнейшем будет использовать только нефть Aramco из Саудовской Аравии», — заявил Крейвис на пресс-конференции в правительстве в понедельник.
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