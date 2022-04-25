Крейвис: Orlen покупает только нефть Saudi Aramco

Dainius Kreivys, Danielis Obajtekas, Michalas Rudnickis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Глава польского нефтяного концерна Orlen Даниэль Обайтек, еще раз заявил, что компания использует на своих нефтеперерабатывающих заводах только сырье саудовской компании Saudi Aramco.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и министром энергетики Дайнюсом Крейвисом в понедельник в Вильнюсе.

Ingrida Šimonytė ir Danielis Obajtekas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Глава компании заверил, что компания использует и в дальнейшем будет использовать только нефть Aramco из Саудовской Аравии», — заявил Крейвис на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

Dainius Kreivys / Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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