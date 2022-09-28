Крейвис: прогнозируемых ГСРЭ цен за электричество и газ людям платить не придется

«Это не те суммы, которые люди должны будут платить», — сказал министр.

Крейвис не сообщил, компенсации в каком размере будут выплачиваться жителям с января. Он также не стал комментировать, будут ли компенсации выплачиваться только до определенного количества потребленной электроэнергии — предложенный пока лимит составляет 150 кВтч в месяц.

В среду ГСРЭ опубликовал свои последние прогнозы, согласно которым цена общественного электроснабжения для жителей, не выбравших независимого поставщика, в 2023 году может составить 64 цента за киловатт-час — почти в два раза больше нынешних 33 центов (без учета государственной компенсации в размере 9 центов).

При этом прогнозируемая цена на природный газ в зависимости от потребляемого количества в следующем году достигнет 3,75-4,15 евро за кубометр — в 2,6-2,8 раза больше, чем во второй половине текущего года, когда она составляет 1,31-1,1 евро за кубометр или 1,02 евро и 77 центов с государственной компенсацией 54 цента.

Государственный тариф на электроэнергию в настоящее время распространяется на 434 тыс. бытовые пользователей.

Правительство пообещало жителям компенсацию за газ и электроэнергию с января, но в каком размере, пока не сообщается. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что для этого потребуется более 1 млрд евро, президентский офис назвал сумму 1,3 млрд евро, а если бы нынешний тариф в 24 цента за кВтч электроэнергии был заморожен, то потребовалось бы 1,6 млрд евро.

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