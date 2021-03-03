Кремль назвал новые санкции вмешательством

Также он добавил, что РФ не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств. Москва подготовит ответ на санкции.

Кроме того, Песков назвал возмутительными заявления США об отравлении Навального.

Как сообщалось, накануне санкции против России по делу Алексея Навального ввели Евросоюз и США. Под ограничения попали ряд топ-чиновников РФ и несколько организаций.

В Москве назвали это «враждебным антироссийским выпадом» и призвали «не играть с огнем».