Кремль заявил о готовности Путина к переговорам с Зеленским о прекращении войны

По его словам, это произойдет «скорее поздно, чем рано», однако российские власти готовы к дипломатическим процессам. По словам представителя Кремля, условия российской стороны остаются прежними.

«Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», — добавил Песков.

С начала российского вторжения в Украину президент страны Владимир Зеленский четырежды предлагал Владимиру Путину провести двустороннюю встречу. Москва регулярно отвергала предложения Киева, ссылаясь на то, что для обсуждения на уровне глав государств не было конкретных вопросов.

Однако позже Путин дал понять, что против встречи с Зеленским. Как сообщал CNN Turk, это предложение передали в Киев через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Изначально российская сторона настаивала на встрече делегаций, которые определят дорожную карту переговоров, после которой можно было бы провести саммит президентов. Теперь российская сторона готова на встречу государств, которые определят повестку, по которой будут работать делегации.

В ответ Владимир Зеленский отказался от переговоров, пока российские войска не покинут территорию Украины. «Очень удивлен, что они готовы к миру. Не могут люди, которые ежедневно крылатыми ракетами обстреливают наши города и гражданскую инфраструктуру, хотеть мира. Так что сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории», — заявил украинский президент.

По словам Эрдогана, который взял на себя роль главного переговорщика с Россией, и Зеленский, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласились с тем, что война в Украине должна быть закончена за переговорным столом. Однако до переговоров между Киевом и Москвой относительно прекращения боевых действий в Украине еще далеко, признал представитель делегации Гуттериша Фархан Хак.