Премьер поздравила Трасс с избранием главой правительства Великобритании

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила Лиз Трасс с избранием на пост нового премьер-министра Соединенного Королевства (СК, Великобритания).
«Примите мои самые теплые поздравления с назначением на пост премьер-министра СК. Для Литвы большая честь называть СК своим близким другом и стратегическим партнером», — говорится в опубликованном в понедельник поздравлении премьер-министра.
Шимоните отмечает, что высоко ценит вклад СК в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО и «исключительное лидерство в поддержке Украины в борьбе с жесткой российской агрессией».
«Поскольку Украина продолжает героически бороться за свою свободу и мировой порядок безопасности, наше единство и совместная поддержка являются необходимыми условиями для того, чтобы противостоять и остановить российскую агрессию и не дать мировому сообществу привыкнуть к пламени войны в Европе», — приведены слова Шимоните в опубликованном правительством поздравлении.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также поздравил в Твиттере Трасс с ее новыми обязанностями. Он написал, что было приятно работать с ней в Министерстве иностранных дел для мобилизации поддержки Украины и что он надеется на еще более глубокое сотрудничество в будущем.
«Литва готова встретить вас!» — пишет Ландсбергис.
Результаты голосования правящей Консервативной партии Великобритании показывают, что новым премьер-министром станет министр иностранных дел Трасс, сообщила в понедельник британская телекомпания BBC.
Трасс сменит Бориса Джонсона у руля Консервативной партии и правительства во вторник, взяв на себя руководство страной, которая борется с углубляющимся кризисом стоимости жизни.
Трасс станет третьей женщиной-премьер-министром Великобритании после Терезы Мэй и Маргарет Тэтчер.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено