Криптовалюта: регулирование в Литве

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Первой в мире криптовалютой считается Bitcoin, появившийся еще в 2009 году. Сегодня криптовалюты перевернули мировой финансовый рынок. Споры об их достоинствах и недостатках ведутся уже не первый год. И с каждым днем все больше людей не только интересуются, но и становятся участниками операций с криптовалютой.

В 2017 году были внесены поправки в Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые нацелены на снижение риска использования виртуальной валюты для отмывания средств, добытых преступным путем. Согласно этим изменениям, «платформы виртуальных валют» и провайдеры криптовалютного сервиса обязаны следовать таким же требования по идентификации своих клиентов и отслеживанию подозрительных операций, каким следуют другие финансовые организации, в том числе банки.

В Литве стремятся регулировать деятельность компаний криптовалют, функционирование их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также ввести обязанность обеспечивать в этой деятельности эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает BNS.

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о превенции отмывания денег и терроризма, в которых в литовское законодательство переносится Пятая директива превенции отмывания денег Евросоюза и рекомендации, утвержденные в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.

Поправки предусматривают, что операторами обменников криптовалют и депозитных денег смогут быть лишь зарегистрированные в Реестровом центре лица, либо их филиалы, они должны будут следовать закону о превенции отмывания денег – требовать удостоверения личности, информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

Операторы должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставлять СРФП информацию, если сумма операций не меньше 15 тыс. евро, а эти требования будут действовать не только при конвертации криптовалюты в традиционные и обратно, но и при обмене одной криптовалюты на другую.

С учетом рекомендаций СРФП личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют, однако для них будет установлен более высокий рубеж сделок – 3 тыс. евро. Инициаторы предложений криптовалют также будут обязаны хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

В данный момент деятельность операторов и лиц, занимающихся криптовалютами, не регламентирована.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ