Фото BFL/Андрюса Уфартаса

🔊 Воспроизвести

Литва стала антилидером ЕС по уровню заболеваемости корью и краснухой в расчете на миллион населения. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями (ECDC).

В период с 1 мая прошлого года по апрель 2019-го число случаев заболевания корью и краснухой (в расчете на миллион населения) в республике составило 206,5. На втором месте находится Словакия с показателем в 149,9, а на третьем — Болгария (74,3). Средний показатель заболеваемости корью и краснухой по ЕС составляет 22,8.

Между тем наибольшее количество сообщений о заболевании было получено из таких стран, как Италия (2138), Франция (1745), Румыния (1387) и Польша (1052). Ранее стало известно, что в Литву должны привезти около 120 тысяч вакцин от кори. В Национальном фонде медицинского страхования считают, что этого должно хватить на два года.

В текущем году в Литве была отмечена эпидемия кори. Число заболевших составило около 700 человек.

В апреле литовские депутаты предложили законодательно закрепить правило о том, что в детсады можно принимать только тех детей, у которых есть прививка от кори. Исключение хотели сделать лишь для детей, которые не могут быть вакцинированы, например, из-за аллергии. Также предлагалось обязательно прививать от кори взрослых, которые работают с детскими коллективами, в учреждениях здравоохранения и образования или закрытых коллективах, например, военных.

Однако министр здравоохранения Аурелиюс Верига и другие представители правящего большинства скептически относятся к принудительной вакцинации.

Корь свирепствует и в Европе. На Украине также фиксируется вспышка кори. Как предполагается, носители болезни могут быть среди трудовых мигрантов. Так, портал rus.delfi.ee пишет, что в этом сезоне в Эстонию на сборы клубники приехали сотни украинцев. Можно ли заразиться через клубнику, если, например, ее собирал больной корью? «Через клубнику точно невозможно заразиться. Корь — вирусное заболевание, и вирус не живет на солнце и в воздухе, он умрет раньше, чем ягоды поступят на стол. Скорее можно заразиться при общении с заболевшим», — сообщили журналистам по линии консультации семейных врачей.

Подготовлено литовскими СМИ