Репродукции работ М.-К. Чюрлениса

Чюрленис

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В Доме-музее М.-К.Чюрлениса в Вильнюсе (ул. Савичяус, 11) открылась выставка репродукций «Посыл­ка из Друскининкай». На выставке представлены репро­дукции самых известных работ М.-К.Чюрлениса, которые являются частью постоянной экспозиции Дома-музея М.-К. Чюрлениса в Друскининкай.

Микалоюс-Константинас Чюрленис — литовский худож­ник и композитор, родона­чальник профессиональной литовской музыки, далеко раздвинувший своим твор­чеством границы националь­ной и мировой культуры. Дет­ство он провел в Друскинин­кай, где его отец, Константин Чурлянис, сын вольного ли­товского крестьянина, был органистом. Мать Адель Радманн была из семьи немец­ких евангелистов, эмигриро­вавших из Регенсбурга в свя­зи с гонениями со стороны Католической церкви. Когда у него проявились способно­сти к музыке, он был зачислен в музыкальную школу князя Михаила Огинского в Плунге, который, несмотря на ряд конфликтов, все же начал от­носиться к Чюрленису с боль­шой симпатией. В этой школе и княжеском оркестре нача­лась его профессиональная музыкальная карьера. Князь предложил Чюрленису посту­пить в Варшавский музыкаль­ный институт и обеспечил его стипендией. Также в Варшаве Чюрленис стал учиться живо­писи в рисовальной школе Яна Каузика и художествен­ном училище у К. Стабровского. Работы Чюрлениса получили одобрение, и ему бы­ла предоставлена свобода в реализации своих замыс­лов. Впервые он экспониро­вал свои работы в Варшаве в 1905 году. В 1906-м его ра­боты выставлялись на вы­ставке учеников Варшавско­го художественного училища в Санкт-Петербурге. Первый публичный и подчеркнуто положительный отзыв о его работе «Покой» появился в га­зете «Биржевые ведомости» в 1906 г. Успех Чюрлениса был одобрительно воспринят в среде его соотечественников. В январе 1907 года в Вильню­се была организована первая выставка литовского изобра­зительного искусства, одним из инициаторов и участников которой был Чюрленис. Это стало причиной его возвра­щения на родину.

В представленных на вы­ставке картинах М.-К. Чюрле­ниса ощущается самобытное понимание пространства, создается впечатление изо­бражения, написанного слов­но с высоты птичьего полета, что придает картинам отте­нок космического видения и глубокой внутренней кон­центрации.

М.-К. Чюрлениса всегда ин­тересовали вопросы воз­никновения Вселенной, ее устройства, управляюще­го миром духа, а также при­рода и ее циклы, человек и смысл его жизни, эволюция психологического состояния и бытия, возможность реали­зации принципов музыкаль­ного творчества в живописи. Вход на выставку свободный.

Выставка репродукций «Посылка из Друскинин­кай» продлится до 13 сен­тября.



