Репродукции работ М.-К. Чюрлениса

В Доме-музее М.-К.Чюрлениса в Вильнюсе (ул. Савичяус, 11) открылась выставка репродукций «Посылка из Друскининкай». На выставке представлены репродукции самых известных работ М.-К.Чюрлениса, которые являются частью постоянной экспозиции Дома-музея М.-К. Чюрлениса в Друскининкай.
Микалоюс-Константинас Чюрленис — литовский художник и композитор, родоначальник профессиональной литовской музыки, далеко раздвинувший своим творчеством границы национальной и мировой культуры. Детство он провел в Друскининкай, где его отец, Константин Чурлянис, сын вольного литовского крестьянина, был органистом. Мать Адель Радманн была из семьи немецких евангелистов, эмигрировавших из Регенсбурга в связи с гонениями со стороны Католической церкви. Когда у него проявились способности к музыке, он был зачислен в музыкальную школу князя Михаила Огинского в Плунге, который, несмотря на ряд конфликтов, все же начал относиться к Чюрленису с большой симпатией. В этой школе и княжеском оркестре началась его профессиональная музыкальная карьера. Князь предложил Чюрленису поступить в Варшавский музыкальный институт и обеспечил его стипендией. Также в Варшаве Чюрленис стал учиться живописи в рисовальной школе Яна Каузика и художественном училище у К. Стабровского. Работы Чюрлениса получили одобрение, и ему была предоставлена свобода в реализации своих замыслов. Впервые он экспонировал свои работы в Варшаве в 1905 году. В 1906-м его работы выставлялись на выставке учеников Варшавского художественного училища в Санкт-Петербурге. Первый публичный и подчеркнуто положительный отзыв о его работе «Покой» появился в газете «Биржевые ведомости» в 1906 г. Успех Чюрлениса был одобрительно воспринят в среде его соотечественников. В январе 1907 года в Вильнюсе была организована первая выставка литовского изобразительного искусства, одним из инициаторов и участников которой был Чюрленис. Это стало причиной его возвращения на родину.
В представленных на выставке картинах М.-К. Чюрлениса ощущается самобытное понимание пространства, создается впечатление изображения, написанного словно с высоты птичьего полета, что придает картинам оттенок космического видения и глубокой внутренней концентрации.
М.-К. Чюрлениса всегда интересовали вопросы возникновения Вселенной, ее устройства, управляющего миром духа, а также природа и ее циклы, человек и смысл его жизни, эволюция психологического состояния и бытия, возможность реализации принципов музыкального творчества в живописи. Вход на выставку свободный.
Выставка репродукций «Посылка из Друскининкай» продлится до 13 сентября.