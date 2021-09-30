Кронпринцесса Дании: культурный диалог Литвы и Дании позволит справиться с вызовами

Тесный культурный диалог Литвы и Дании позволяет народам узнавать друг друга, а также может стать основой для того, чтобы справиться с общими вызовами в будущем, говорит кронпринцесса Дании Мэри.
Открывая в Вильнюсе выставку «Пробуждающиеся народы. «Золотой век» датской живописи», она поблагодарила Национальную художественную галерею Дании за прекрасные картины датских художников, Институт культуры Дании – за его «роль в упрощении контактов между музеями Дании и Литвы и за мобилизацию средств, которые нужны были, чтобы выставка оказалась здесь, в Вильнюсе».
«Культурный диалог двух стран в последние 30 лет был особенно тесным. Институт культуры Дании сыграл важную роль в самом начале стремления Литвы к независимости (…) и действовал как прекурсор двусторонних отношений», – сказала супруга наследника датского престола.
«Мы счастливы, потому что у нас есть такая прочная основа, отталкиваясь от которой мы можем в течение последующих лет осуществлять новые стремления и сообща преодолевать вызовы», – сказала гостья.
Вместе с кронпринцессой выставку и дискуссию историков открыла первая леди Литвы Диана Науседене, которая выразила уверенность в том, что эксперты могут провести интересные аналогии между развитием прикладного искусства на стыке XVIII–XIX веков в Дании и имевшими место сто лет спустя культурными феноменами, такими, как первая выставка прикладного искусства в Вильнюсе в 1907 году, создание и деятельность Литовского общества прикладного искусства.
Выставка «Пробуждающиеся народы. «Золотой век» датской живописи» действует в музее прикладного искусства Витаутаса Касюлиса, на ней представлено более 40 шедевров датского «золотого века». Выставка будет действовать до 7 ноября.