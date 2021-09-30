Кронпринцесса Дании: культурный диалог Литвы и Дании позволит справиться с вызовами

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Тесный культурный диалог Литвы и Дании позволяет народам узнавать друг друга, а также может стать основой для того, чтобы справиться с общими вызовами в будущем, говорит кронпринцесса Дании Мэри.

Открывая в Вильнюсе выставку «Пробуждающиеся народы. «Золотой век» датской живописи», она поблагодарила Национальную художественную галерею Дании за прекрасные картины датских художников, Институт культуры Дании – за его «роль в упрощении контактов между музеями Дании и Литвы и за мобилизацию средств, которые нужны были, чтобы выставка оказалась здесь, в Вильнюсе».

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

«Культурный диалог двух стран в последние 30 лет был особенно тесным. Институт культуры Дании сыграл важную роль в самом начале стремления Литвы к независимости (…) и действовал как прекурсор двусторонних отношений», – сказала супруга наследника датского престола.