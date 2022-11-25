КС даст оценку, не противоречат ли Конституции нелитовские буквы в паспортах

В мае этого года вступили в силу поправки к закону о том, что имя и фамилия гражданина Литвы в личных документах в определенных случаях могут быть написаны латиницей без диакритических знаков, то есть разрешено использовать нелитовские буквы w, q и x в личных именах и фамилиях.

Такое написание возможно, если гражданин Литвы выбирает фамилию нелитовского супруга, а также если фамилия его родителей или одного из родителей написана нелитовскими буквами в источнике документа.

Члены Сейма утверждают, что, хотя КС в целом не препятствовал написанию личных имен в документах символами, отличными от государственного языка, он указал, что при изменении написания фамилий необходимо обращаться в Государственную комиссию по литовскому языку (ГКЛЯ), официальное заключение которой «обязательно для всех властных учреждений».

Опираясь на предыдущие толкования КС, члены Сейма утверждают, что при решении вопроса о порядке написания имени и фамилии лица в личном документе парламент должен не только обратиться в ГКЛЯ, но и принять во внимание поступившие официальное заключение.

Между тем во время принятия поправок к Закону о написании имени и фамилии лица в документах Комитет Сейма по праву и правопорядку обратился в ГКЛЯ с просьбой представить официальное заключение, которое было отрицательным.

Депутаты Сейма утверждают, что парламент проигнорировал представленное ГКЛЯ заключение и установил спорное правовое регулирование, нарушив, в частности, статью 14 Конституции о государственном статусе литовского языка.

В КС по поводу нелитовского написания фамилий в личных документах обратились 30 парламентариев, преимущественно — оппозиционные «аграрии».

На основании поправок, вступивших в силу в мае, некоторые поляки в Литве, в том числе министр юстиции Эвелина Добровольская, изменили написание своих имен и фамилий.

Другая часть местных поляков говорит, что действующая норма их не удовлетворяет, поскольку она по-прежнему не позволяет писать личные имена в исходном виде, без возможности использования диакритического знака.

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