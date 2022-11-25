ЕС не выдаст визы владельцам российских паспортов, полученных в «новых» регионах РФ, Крыму, Абхазии и Южной Осетии

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Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз владельцам российских паспортов, полученных в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.

За соответствующее предложение проголосовал 531 депутат Европарламента, 7 выступили против, 34 воздержались. Ограничения вступят в силу после официального согласования Советом ЕС и публикации решения в Официальном журнале ЕС.