Путин заявил, что ограничение цены на российскую нефть будет иметь тяжелые последствия

Отметим, что страны G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть еще в сентябре. Они планировали 23 ноября объявить о своем решении, но переговоры зашли в тупик из-за разногласий о пределе цены. Балтийские страны и Польша, как пишет русская редакция Forbes, возражают против потолка в 65 долларов за баррель, а страны с развитым судоходством, такие как Мальта и Греция, против того, чтобы предел был ниже 70 долларов за баррель.