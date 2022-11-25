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Путин заявил, что ограничение цены на российскую нефть будет иметь тяжелые последствия

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал попытку Запада ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России.

В телефонной беседе с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Путин подчеркнул, что «подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», сообщает пресс-служба Кремля.

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Отметим, что страны G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть еще в сентябре. Они планировали 23 ноября объявить о своем решении, но переговоры зашли в тупик из-за разногласий о пределе цены. Балтийские страны и Польша, как пишет русская редакция Forbes, возражают против потолка в 65 долларов за баррель, а страны с развитым судоходством, такие как Мальта и Греция, против того, чтобы предел был ниже 70 долларов за баррель.

NEWSru.co.il

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