Сейм подчинился вето президента: отозвал поправки об обработке данных в банках

Советник президента Вайдас Аугустинавичюс заявил на заседании Сейма, что закон предоставляет непропорционально большие полномочия по обработке персональных данных.

По словам Аугустинавичюса, Литва является членом зоны евро и единой платежной системы, но без формирования единой практики или регулирования на европейском уровне предоставленные в Литве возможности для платежных учреждений собирать и обрабатывать конфиденциальные персональные данные могут не иметь аналогов. Он подчеркнул, что при наложении вето на поправки глава страны предлагает учесть опыт других стран еврозоны и установить пропорциональное соотношение между сбором и защитой персональных данных.

Поправки позволяют финансовым, платежным учреждениям и системным операторам обрабатывать специальные данные в ходе предотвращения или расследования мошенничества, обеспечивая при этом важные общественные интересы.

Правительство предложило поправки с учетом опубликованных Европейским управлением по защите данных рекомендаций о защите граждан при обработке персональных данных и о свободном перемещении таких данных.

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