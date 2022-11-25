Сейм подчинился вето президента: отозвал поправки об обработке данных в банках

После того, как президент Гитанас Науседа наложил вето на поправки к Закону о платежах, согласно которым банкам и другим финансовым и платежным компаниям было разрешено обрабатывать специальные персональные данные, Сейм отменил поправки.
Глава страны предложил Сейму признать закон непринятым. Парламентарии поддержали предложение Науседы: за него проголосовали 70 депутатов Сейма, еще 19 высказались за пересмотр поправок.
Советник президента Вайдас Аугустинавичюс заявил на заседании Сейма, что закон предоставляет непропорционально большие полномочия по обработке персональных данных.
По словам Аугустинавичюса, Литва является членом зоны евро и единой платежной системы, но без формирования единой практики или регулирования на европейском уровне предоставленные в Литве возможности для платежных учреждений собирать и обрабатывать конфиденциальные персональные данные могут не иметь аналогов. Он подчеркнул, что при наложении вето на поправки глава страны предлагает учесть опыт других стран еврозоны и установить пропорциональное соотношение между сбором и защитой персональных данных.
Поправки позволяют финансовым, платежным учреждениям и системным операторам обрабатывать специальные данные в ходе предотвращения или расследования мошенничества, обеспечивая при этом важные общественные интересы.
Правительство предложило поправки с учетом опубликованных Европейским управлением по защите данных рекомендаций о защите граждан при обработке персональных данных и о свободном перемещении таких данных.
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